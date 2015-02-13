Школу и детсад в деревне Столбово в Новой Москве планируют открыть в этом году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Новой Москве рядом с деревней Столбово в этом году планируется открыть детский сад и школу, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Дошкольное учреждение уже прошло итоговую проверку, открыть его планируется летом.

Общеобразовательная школа будет рассчитана на 1100 учеников и вместит в себя 44 класса по 25 учащихся каждый. В 4-этажном здании разместятся актовый зал на 500 мест, зал хореографии, центр информации с библиотекой, медиатекой и 2 читальными залами.

Кроме того, в сооружении будут 2 спортивных зала, медицинский блок, столовая, а также кабинет изобразительного искусства, музыки, краеведения, фотостудия, и драмкружок. На территории школы появится зона отдыха, а также физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой и 4 спортивными площадками.

Детский сад будет рассчитан на 290 детей. Вместимость дошкольного учреждения составит 12 групп по 25 детей каждая. В 3-этажном здании площадью 6,5 тысяч квадратных метров разместят музыкальный и спортивный залы, кружковые и блок медицинских кабинетов. На территории детского сада обустроят игровые, спортивные и физкультурные площадки, а также зону с беговыми дорожками.