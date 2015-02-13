Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Социальные объекты

13 февраля, 14:20

Школу и детсад в деревне Столбово в Новой Москве планируют открыть в этом году

школы детские сады Новая Москва стройкомплекс Москвы социальные объекты

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Новой Москве рядом с деревней Столбово в этом году планируется открыть детский сад и школу, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Дошкольное учреждение уже прошло итоговую проверку, открыть его планируется летом.

Общеобразовательная школа будет рассчитана на 1100 учеников и вместит в себя 44 класса по 25 учащихся каждый. В 4-этажном здании разместятся актовый зал на 500 мест, зал хореографии, центр информации с библиотекой, медиатекой и 2 читальными залами.

Кроме того, в сооружении будут 2 спортивных зала, медицинский блок, столовая, а также кабинет изобразительного искусства, музыки, краеведения, фотостудия, и драмкружок. На территории школы появится зона отдыха, а также физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой и 4 спортивными площадками.

Ссылки по теме

Детский сад будет рассчитан на 290 детей. Вместимость дошкольного учреждения составит 12 групп по 25 детей каждая. В 3-этажном здании площадью 6,5 тысяч квадратных метров разместят музыкальный и спортивный залы, кружковые и блок медицинских кабинетов. На территории детского сада обустроят игровые, спортивные и физкультурные площадки, а также зону с беговыми дорожками.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать