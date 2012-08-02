Департамент образования проведет городское родительское собрание

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Департамент образования Москвы 4 августа запланировал встречу с родителями школьников. Руководитель ведомства Исаак Калина намерен обсудить вопросы организации профильного обучения в школах.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, на встрече выступят представители образовательных учреждений, окружных методических центров, окружных управлений образования, а также члены родительской общественности.

Попасть на родительское собрание может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте департамента.

Кроме того, на рассмотрение в ведомство можно направить вопросы, которые затем обсудят на встрече.

Родительское собрание пройдет по адресу: Дворец пионеров и школьников имени Гайдара, улица Шкулева, дом 2. Начало мероприятия в 11.00.