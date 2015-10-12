Малоимущие семьи столицы получат сертификаты на покупку детских товаров

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Малоимущие семьи будут получать сертификаты, с помощью которых можно будет покупать товары для детей, сообщил в ходе заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько.

"Проект сертификата теперь не только продовольственную помощь охватывает, но и товары длительного пользования. Что касается детских товаров, до конца года у нас появится документ, который будет регламентировать полностью в общем режиме по всей Москве. Речь идет о предоставлении адресной социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, применительно к товарам необходимым для обеспечения именно детей", – приводит слова Бесштанько Агентство "Москва".

С помощью сертификатов можно будет приобрести, к примеру, канцелярские товары или книги. "Мы пока формат не ограничиваем, если речь идет о трудной жизненной ситуации, предположим, многодетная семья оказалась в ситуации, когда дни рождения идут один за другим, нужно подарить ребенку какой-то подарок, то, возможно, игрушки будут. Мы не исключаем из перечня это направление", – подчеркнул Бесштанько.

Социальная поддержка жителей Москвы на 2012 - 2016 годы

Ранее глава департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян сообщил m24.ru, что власти уже договорились с сетью магазинов "Детский мир", в котором москвичи смогут приобрести по сертификату детскую одежду, канцелярские принадлежности и даже игрушки. Эксперимент проведут для жителей Юго-Западного округа.

"Мы подготовили проект постановления. Он сейчас находится на согласовании в правительстве Москвы. Мы запустим этот проект пока по ЮЗАО. Посмотрим, что из этого выйдет. Если получится хорошо, то распространим на весь город", – рассказал Петросян.

По словам Петросяна, новый сертификат позволит москвичам купить товары для детей в магазинах "Детский мир". В магазинах с другими товарами карта не сработает. Это позволит избежать ситуации, когда на "детские" деньги покупается алкоголь или товары для себя. В дальнейшем, количество детских магазинов, входящих в программу может увеличиться.

Отметим, за шесть месяцев этого года из средств городского бюджета материальная помощь была оказана 25 тысячам москвичам. Это были суммы от 3 до 50 тысяч рублей. Средний размер материальной помощи составил 8 тысяч рублей. Кроме того, более 25 тысяч семей получили холодильники, телевизоры, стиральные машины, газовые плиты.

"Малоимущим гражданам выдаются электронные сертификаты на приобретение продуктов. В этом году планируется предоставить около 500 тысяч сертификатов, что почти на 90 тысяч больше, чем в прошлом году. Напомню, в связи с ростом цен на продукты в начале года по решению мэра сумма на сертификате увеличилась в два раза – до 1 тысячи рублей", – подчеркнул Петросян.

Сертификат на продукты выдается тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это может быть москвич, оставшийся без работы, многодетная семья, инвалид, пенсионер. О своей ситуации человек должен заявить в центр социального обслуживания, или в отдел социальной защиты, или в управу своего района.

Заявление рассматривает комиссия, которая принимает решение о выдаче сертификата на основании предоставленных документов: справки об инвалидности, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Всегда учитываются реальные доходы человека. Деньги начисляются на электронную социальную карту москвича в виде баллов, количество которых соответствует рублям.