Истина еще ближе: FOX снимет новый сезон "Секретных материалов"

Фото: IMDb.com
Компания Fox приняла решение о съемках еще одного сезона сериала "Секретные материалы", сообщает Los Angeles Times со ссылкой на слова ее президента Дэвида Мэддена. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон снова исполнят роли агентов Малдера и Скалли.
"Творчество Криса (создатель сериала Криса Картер – прим. m24.ru) и блестящая игра Дэвида и Джиллиан продолжают продвигать этот феномен поп-культуры, и мы не можем дождаться, когда узнаем, какие новые тайны Малдер и Скалли раскроют в следующей главе X-Files", – сказал Мэдден.
Съемки новых эпизодов запланированы на лето 2017 года. Показ состоится в конце 2017 года и начале 2018 года.
Сериал стал визитной карточкой телеканала, а его тэглайны "Истина где-то рядом", "Не доверяй никому" и "Я хочу верить" стали частью поп-культуры.
24 марта 2015 года, спустя 13 лет после закрытия сериала, Fox объявил о его возвращении. Премьера десятого сезона состоялась 24 января 2016 года.