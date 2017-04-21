Истина еще ближе: FOX снимет новый сезон "Секретных материалов"

Компания Fox приняла решение о съемках еще одного сезона сериала "Секретные материалы", сообщает Los Angeles Times со ссылкой на слова ее президента Дэвида Мэддена. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон снова исполнят роли агентов Малдера и Скалли.

"Творчество Криса (создатель сериала Криса Картер – прим. m24.ru) и блестящая игра Дэвида и Джиллиан продолжают продвигать этот феномен поп-культуры, и мы не можем дождаться, когда узнаем, какие новые тайны Малдер и Скалли раскроют в следующей главе X-Files", – сказал Мэдден.

Съемки новых эпизодов запланированы на лето 2017 года. Показ состоится в конце 2017 года и начале 2018 года.