Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2017, 12:57

Культура

Истина еще ближе: FOX снимет новый сезон "Секретных материалов"

Фото: IMDb.com

Компания Fox приняла решение о съемках еще одного сезона сериала "Секретные материалы", сообщает Los Angeles Times со ссылкой на слова ее президента Дэвида Мэддена. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон снова исполнят роли агентов Малдера и Скалли.

"Творчество Криса (создатель сериала Криса Картер – прим. m24.ru) и блестящая игра Дэвида и Джиллиан продолжают продвигать этот феномен поп-культуры, и мы не можем дождаться, когда узнаем, какие новые тайны Малдер и Скалли раскроют в следующей главе X-Files", – сказал Мэдден.

Съемки новых эпизодов запланированы на лето 2017 года. Показ состоится в конце 2017 года и начале 2018 года.

"Секретные материалы" стартовали на FOX в 1993 году. Показ сериала продлился до 2002 года. За это время были сняты 202 эпизода. "Секретные материалы" – отдел ФБР, в котором работают главные герои сериала спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Отдел специализируется на странных нерешенных делах, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в сверхъестественные явления, а Скалли ратует за научный подход.

Сериал стал визитной карточкой телеканала, а его тэглайны "Истина где-то рядом", "Не доверяй никому" и "Я хочу верить" стали частью поп-культуры.

24 марта 2015 года, спустя 13 лет после закрытия сериала, Fox объявил о его возвращении. Премьера десятого сезона состоялась 24 января 2016 года.

сериалы FOX Секретные материалы новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика