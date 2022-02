В феврале выйдет спецвыпуск "Игры престолов"

Фото: facebook.com/GameOfThrones

В начале февраля – то есть за два месяца до премьеры нового сезона – зрители смогут увидеть спецвыпуск "Игры престолов", Game of Thrones: A Day in the Life ("Игра престолов: день из жизни").

Спецвыпуск будет представлять собой получасовую документальную ленту, которая расскажет об одном дне работы над созданием пятого сезона фэнтези-эпопеи. Он охватит три съемочные площадки сериала – Белфаст (Северная Ирландия), Дубровник (Хорватия), Осун (Испания).

Как сообщает Entertainment Weekly, в спецвыпуске покажут как ключевых персонажей "Игры престолов", так и новых героев. Зрители получат возможность увидеть сериал изнутри и узнать, как снимались его сцены.

Премьера Game of Thrones: A Day in the Life намечена на 8 февраля (покажет американский телеканал HBO). Отметим, что пятый сезон стартует 12 апреля.

Популярный фэнтези-сериал "Игра престолов" - это экранизация цикла романов-бестселлеров "Песнь Льда и Огня" Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина. Действие разворачивается в сказочно-мрачном мире Вестероса, полном интриг, войн и смертей. Выдуманное место чем-то напоминает Средневековую Европу.

Несмотря на то, что позиционируется "Игра престолов" как сериал в жанре фэнтези, на самом деле сказочная сторона в истории вовсе не главная. Хитро закрученный сюжет делает акцент скорее на людских взаимоотношениях – любви и ненависти, страхе и силе, преданности и предательстве. Вымышленный мир же служит при этом фоном.

В сериале, как и в книгах, имеется огромное количество действующих лиц, а также родственных и сюжетных линий. Первые два сезона сняты по самостоятельным частям цикла "Песнь Льда и Огня" (это "Игра престолов" и "Битва королей"), а третий и четвертый рассказывают историю, описанную Мартином в третьей книге серии - "Буре мечей".