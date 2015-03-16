Джессика Лэнг ушла из сериала "Американская история ужасов"

Актриса Джессика Лэнг не будет сниматься в новом сезоне сериала "Американская история ужасов". Ранее актриса сообщала, что планирует закончить актерскую карьеру.

О своем уходе из проекта Джессика Лэнг объявила на кинофестивале Paley Fest, сообщает Deadline.

"Я ухожу. Мы отлично поработали", - сказала она.

Выход пятого сезона сериала "Американская история ужасов" намечен на октябрь этого года. Известно, что в нем снимется певица Леди Гага. В пятом сезоне, как и в предыдущих, будет 13 серий.

Создатели сериала Райан Мерфи и Брэд Фэлчак неоднократно заявляли, что у них уже есть идеи по поводу тематики новой части антологии.

Среди регулярных актеров "Американской истории ужасов" - Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бейтс и другие. Кто из них появится на телеэкране в будущем году, пока не уточняется.

Как ранее заявлял Мерфи, в первых эпизодах четвертого сезона "Американской истории" можно найти "зацепки", по которым внимательным зрителям удастся догадаться о тематике будущих серий.

Джессика Лэнг - обладательница двух премий "Оскар", партнерша Дастина Хоффмана по культовому фильму "Тутси", звезда сериала "Американская история ужасов". Помимо кино, актриса с юности увлекается фотографией. Выставка ее фоторабот проходила в Москве в 2014 году в рамках Фотобиеннале.