Федор Бондарчук снимет сериал о "КамАЗе"

Фото: M24.ru

"КамАЗ" станет героем сериала. В ближайших планах российского режиссера и продюсера Федора Бондарчука – многосерийная лента, который рассказывает историю знаменитого завода.

"У нас есть идея сделать сериал, связанный с "КамАЗом", с заводом, с командой "КамАЗ-мастер", - цитирует ТАСС режиссера. Бондарчук добавил, что в настоящее время сценарий уже находится в разработке. Им занимается та же команда, которая готовила многосерийную картину "Молодежка".

По словам режиссера, в сериале будет затронута также история становления самого города Набережные Челны, в котором расположено основное производство завода "КамАЗ".

"Эта история, которую люди прошли, выдержали, и она стала культовой, чтобы к ней прикоснуться, нужно иметь смелость", - добавил Бондарчук.

Режиссер заявил о своих планах во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Татарстана Рустамом Миннихановым. Минниханов одобрил идею сериала и пообещал, что съемочной группе будет оказана помощь со стороны руководства республики.

Напомним, что в этом году вышли два фильма, спродюсированных Бондарчуком – это "Духless 2" и "Батальонъ".

