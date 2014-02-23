Сборная России выиграла Олимпиаду в Сочи

Россия выиграла общий медальный зачет Олимпиады

Сборная России гарантировала себе первое место в общем медальном зачете на Играх в Сочи. Наша команда выиграла этот зачет как по количеству золота, так и по общему числу завоеванных наград.

Досрочную победу сборной России принес золотой финиш лыжника-марафонца Александра Легкова, который принес нашей команде двенадцатую золотую медаль. Спустя два часа россияне выиграли еще одно золото усилиями бобслейного экипажа Александра Зубкова.

Спортсменам осталось провести одно состязание на Олимпийских играх - разыгрываются награды в мужском хоккее.

Единственными конкурентами россиян были норвежцы, но они не представлены в хоккейном финале.

Таким образом, сборная России досрочно выиграла общий медальный зачет Олимпийских игр.

Кроме того, наши спортсмены установили рекорд по количеству золотых медалей, перекрыв достижение Лиллехаммера-1994, когда россиянам удалось завоевать 11 наград высшей пробы.