Сборная России попала во вторую корзину на жеребьевке Евро

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сборная России попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2016. Таким образом, команда Леонида Слуцкого обязательно получит в соперники по отборочной группе одну из сильнейших сборных континента.

Соперниками россиян могут стать Франция, Испания, Германия, Англия, Португалия или Бельгия. С другой стороны, сборная России точно избежит попадания в одну группу с итальянцами, хорватами и австрийцами.

Напомним, чемпионат Европы 2016 года пройдет во Франции. Соответственно, французы не принимали участия в отборе, как хозяева соревнований.

Сборная России крайне неудачно начала отборочный турнир. В частности, под руководством Фабио Капелло отечественные футболисты потерпели два поражения от австрийцев и сыграли вничью с Молдавией.

Однако после того, как у руля национальной команды встал Слуцкий, сборная выиграла четыре игры подряд и напрямую вышла в финальную часть Евро.

Стоит отметить, что впервые за всю историю в финальной части Евро будет 24 команды.