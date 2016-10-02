Форма поиска по сайту

02 октября 2016, 00:45

Спорт

Сборная России проиграла Аргентине в финале чемпионата мира по мини-футболу

Фото: rfs.ru

Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали чемпионата мира в Колумбии. В финале российская команда проиграла Аргентине со счетом 4:5.

В составе сборной России хет-трик сделал Эдер Лима. Он забил на 16-й, 22-й и 40-й минутах. Еще один гол на 39-й минуте забил Дмитрий Лысков. У команды Аргентины отличились Аламиро Вапораки, Леандро Куззолино, Алан Бранди и Константино Вапораки.

Обе команды показали лучший для себя результат в истории мировых первенств. Наивысшим достижением россиян на чемпионатах мира до этого являлась бронза, завоеванная в 1996 году.

Команда Аргентины впервые стала победителем чемпионата мира. На мундиале лучшим результатом аргентинцев ранее было четвертое место в 2004 году.

сборная России мини-футбол Аргентина новости спорта

