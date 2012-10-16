Сборная России одержала победу над командой Азербайджана

16 октября российская сборная по футболу одержала четвертую победу подряд в отборочном матче Чемпионата мира. В "Лужниках" наши футболисты обыграли команду Азербайджана со счетом 1:0

На московском стадионе "Лужники" состоялся матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными России и Азербайджана. Создав массу моментов, россияне одержали победу со счетом 1:0.

После выдающейся победы над основными конкурентами по отборочной группе - командой Португалии, большинство болельщиков ждали от нашей сборной разгрома азербайджанцев или хотя бы двух-трех забитых мячей при яркой игре. Сказать, что сегодняшняя игра подопечных Капелло оправдала ожидания - нельзя. И дело не в качестве игры, а именно в забитых мячах и реализации моментов. Иногда складывалось такое впечатление, что на трибунах "Лужников" притаился азербайджанский Хоттабыч и изо всех сил колдовал, отводя угрозу от ворот наших соперников. Что ж, в таком случае его борода изрядно поредела.

В первые минуты встречи основные события на поле происходили у ворот нашей сборной. Азербайджанцы решили продемонстрировать, что они тоже умеют и любят играть в футбол и развернули активное наступление на ворота Игоря Акинфеева. За первые восемь минут матча дружине Берти Фогтса удалось подать четыре угловых и провести неплохую контратаку, в который главным героем оказался Игнашевич, нейтрализовавший Субашича, рвавшегося на свидание с Акинфеевым.

Долго такое продолжаться не могло и инициатива закономерно перешла к сборной России. На поле начало происходить что-то вроде аттракциона неслыханной щедрости. Отличиться мог, наверное, каждый из игроков нашей команды за исключением Акинфеева. Опасно бил Денисов, выцеливал Кокорин, пытался перехитрить Агаева Комбаров - все безрезультатно.

На 30-й минуте был упущен самый реальный шанс открыть счет в первом тайме. Кержаков оказался с мячом на одиннадцатиметровой отметке и мощно пробил. Казалось бы, мячу уже некуда было деваться, но он угодил в крестовину ворот Агаева и отскочил так, что добить не было никакой возможности.

Досадный промах отнюдь не остановил наступальный порыв сборной России, и опасные моменты у ворот Агаева продолжили возникать с такой частотой, что оставалось только удивляться, почему счет все еще 0:0.

Опасно прорывался Самедов, но его удар с линии штрафной заблокировали защитники. Комбаров исполнил штрафной, мяч полетел прямо под перекладину, но на высоте оказался Агаев.

На 42-й минуте в результате красивой комбинации мяч прилетел прямо на голову Комбарову, которому абсолютно никто не мешал, но полузащитник не смог прервать традицию первого тайма и не попал в створ ворот.

На перерыв команды так и ушли при равном счете.

Второй тайм начался со все той же, уже привычной глазу картины - сборная Азербайджана в буквальном смысла слова "окопалась" у своих ворот, а наши футболисты отчаянно пытались взломать крепкую оборону из одиннадцати игроков соперника. Но даже при тактической схеме 10-0-0, моменты продолжали возникать у ворот азербайджанцев с завидной регулярностью.

В стартовую десятиминутку напор сборной России на ворота Агаева был столь велик, что было непонятно, почему счет все еще не открыт. Отличиться могла вся линия нашей атаки и даже Субашич. Собственно, его удар по собственным воротам и был самым опасным событием десятиминутки. Агаев с трудом перевел мяч через перекладину.

После того, как стартовый натиск ни к чему не привел, у подопечных Капелло перестала получаться игра в атаке. Все чаще мяч стал участвовать в перепасовках в центре поля и дальних ударах с не самых перспективных позиций. Капелло принял решение освежить игру в атаке и выпустил Владимира Быстрова.

На 73-й минуте прекрасный шанс открыть счет упустил Широков, который с острого угла угрожал воротам Агаева. Вратарь оказался начеку.

Спустя четыре минуты произошел довольно спорный эпизод. Ещенко врывался с правого края в штрафную, но был взят "в коробочку" азербайджанскими защитниками. По мнению арбитра, нарушения правил не было. Многочисленные повторы позволяют утверждать, что арбитр ошибся и фол был.

Для того, чтобы исправиться, македонскому судье Ставреву понадобилось четыре минуты. Быстров обыграл двух соперников и был сбит. Арбитр был колебаний указал на "точку". К слову, пенальти не был бесспорным - нарушение было стопроцентным, но произошло на линии штрафной. С тем же успехом Ставрев мог назначить и штрафной.

К мячу подошел Широков и развел снаряд и Агаева по разным углам - 1:0.

Азербайджанцы попробовали организовать что-то вроде наступления на ворота Акинфеева, но все что получили - волну опасных атак на свои собственные. Но мяч в этот вечер упорно не желал идти в ворота Агаева иным путем, кроме как с пенальти. С двух метров бил Игнашевич, но больше отличиться в этом матче россиянам было не суждено.

Победа со счетом 1:0 и при, в целом, яркой игре позволяет сборной России занять первое место в своей отборочной группе с 12 очками. В четырех играх под руководством Капелло, команда продемонстрировала стопроцентный результат и не пропустила ни одного мяча. Следующая встреча сборной России предстоит 22 марта на выезде с командой Северной Ирландии.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov