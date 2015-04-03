Технический подъем: Сборная России поднимется в рейтинге ФИФА

Фото: ТАСС

9 апреля будет опубликован очередной ежемесячный рейтинг сборных ФИФА. Однако М24.Ru нашел способ познакомить с ним своих читателей уже сейчас, а заодно и порассуждать на тему возможных санкций в отношении сборной России после скандального матча в Черногории.

Оговоримся сразу, что мы дали показатель сборной России с учетом ее технической победы в скандальном матче против черногорцев. Официально решение по результату данной игры будет принято 8 апреля, однако, сомневаться в том, что подопечным Фабио Капелло будет присуждена победа со счетом 3:0, практически не приходится.

Подобные инциденты, как показывает практика, разрешаются в пользу пострадавшей стороны, тем более что встреча проходила на поле соперника, чьи болельщики уже на первой минуте серьезно травмировали голкипера оппонентов. И суть здесь вовсе не в нашем желании, а в том, что после случившегося даже футбольные правила могли повлиять на исход противоборства абсолютно несправедливым способом.

К примеру, почему из-за хулиганства фанатов сборной Черногории мы уже на первой минуте должны были делать одну из положенных по регламенту трех замен? К тому же из строя выбыл вратарь! И представьте теперь, что по ходу матча наш запасной голкипер получает травму или, скажем, удаляется с поля. Получается, что россияне должны были в этом случае отправлять для игры в воротах полевого игрока? Извините за грубость, но с какого перепуга? Из-за того, что основному стражу ворот болельщики хозяев кинули в голову горящий файер? Абсурд!

По сути дела, в плане результата Россия заработала три очка уже после травмы Акинфеева, ну а то, что встреча после более чем получасовой паузы была все-таки продолжена, тоже объясняется достаточно просто. На тот момент теоретически существовал вариант, при котором россияне имели возможность выиграть крупнее, нежели 3:0, полагающиеся по правилам в качестве технической победы. И если бы в итоге мы взяли верх, скажем, 4:0 или 5:0, то именно этот счет был бы внесен в турнирную таблицу. Подобных примеров в мировой практике предостаточно.

Безусловно, российская команда будет наказана УЕФА за поведение своих поклонников в Черногории. И санкции вполне могут быть очень суровыми. Нашей сборной грозит проведение трех своих следующих домашних матчей без зрителей, а вдобавок к этому – большой денежный штраф. Но относительно результата встречи Черногория – Россия все ясно как божий день. Технические 0:3 и никак иначе.

И все-таки нам есть чего опасаться. Победу-то нам присудят, однако вместе с этим не стоит удивляться, если сборная России будет лишена трех или более очков. Дело в том, что на команде еще до старта нынешней отборочной кампании "висело" условное наказание в виде шести (!) баллов. Вот как дословно выглядел вердикт УЕФА, вынесенный после окончания матча группового этапа финальной стадии Евро-2012 Россия – Чехия:

"Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение снять со сборной России шесть очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы. Наказание носит условный характер и охватывает срок до окончания стыковых матчей Евро-2016. Данное решение принято в связи с неподобающим поведением российских болельщиков во Вроцлаве, когда во время встречи Россия - Чехия они использовали и бросали на поле пиротехнические устройства, а также демонстрировали оскорбительные баннеры".

Таким образом, россияне серьезно рискуют остаться за бортом Евро-2016, ведь если с них снимут шесть очков, они останутся лишь с двумя баллами (с учетом технической победы над Черногорией) и окажутся на пятой строке турнирной таблицы. В этом случае Капелло и Ко будет невероятно сложно "зацепиться" даже за третью позицию, дающую нынче право на участие в стыковых матчах.

Так что перемещение сборной России на шесть строчек вверх в рейтинге ФИФА может и не принести нам никаких положительных эмоций. Тем более, что сейчас данный лист не имеет для нашей дружины практического значения. На показателях июльского рейтинга будет осуществлен рассев европейских сборных по корзинам для жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2018. Эта процедура пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, и россияне участвовать в ней будут, так как путевку на мундиаль они получили уже сразу после того как было объявлено, что именно наша страна станет организатором турнира.

Тем не менее, понаблюдать за тем, чем в итоге завершится борьба за попадание в как можно более высокие относительно посева корзины, достаточно интересно. На данный момент сильно рискуют не попасть в число так называемых девяти европейских "маток" сборные Италии и Англии. Сверхудачное выступление румын в отборочном цикле Евро-2016 вытеснило из "виртуальной" первой корзины родоначальников футбола. Впрочем, и идущие пока девятыми (среди европейских команд) итальянцы чувствовать себя в безопасности отнюдь не могут. Свой следующий матч "скуадра адзурра" проведет в Хорватии, а сборная этой страны тоже сейчас борется за самый высокий посев в отборочной кампании к ЧМ-2018.

Следует отметить впечатляющие "взлеты" в рейтинге двух британских сборных – Уэльса и Шотландии. Переместившиеся по сравнению с мартовским листом аж на 15 строчек вверх валлийцы практически гарантировали себе место во второй по силе корзине. В ней же пока располагаются и "тартановые", но шотландцам (в отличие от сборной Уэльса) еще предстоит серьезная борьба за сохранение своих нынешний позиций.

Если бы жеребьевка проходила уже в нынешнем месяце, то европейские корзины выглядели бы следующим образом:

А: Германия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Испания, Франция, Румыния и Италия

В: Англия, Хорватия, Чехия, Словакия, Уэльс, Греция, Австрия, Дания и Шотландия

С: Босния, Украина, Польша, Исландия, Швеция, Сев. Ирландия, Веннрия, Сербия и Израиль

D: Словения, Турция, Албания, Ирландия, Болгария, Норвегия, Черногория, Армения и Финляндия

Е: Белоруссия, Латвия, Эстония, Литва, Кипр, Фарерские острова, Македония, Азербайджан и Молдавия

F: Лихтенштейн, Казахстан, Люксембург, Грузия, Мальта, Сан-Марино и Андорра

В отличие, от ставшего, начиная с Евро-2016, относительно "легким" квалификационного отбора (пропуски в финальную стадию получают аж 23 сборные), отборочные баталии к мундиалям по-прежнему остаются для европейских команд очень сложным испытанием. Согласно регламенту соревнований, путевки в Россию завоюют только 13 дружин. "Автоматически" пройдут лишь победители девяти групп, а тем командам, что займут вторые места, предстоит разбиться на четыре пары и провести стыковые матчи. Да и то такое право будет предоставлено только восьми сборным. Иными словами, одна команда (с наихудшими показателями), занявшая второе место в группе сразу же окажется за бортом турнира.

Если "пробежаться" по показателям нынешнего рейтинга и остановить взор на 32-х высших позициях (а именно столько команд сейчас участвует в финальных стадиях ЧМ), то мы увидим на этих строчках аж 20(!) представителей Старого Света. Помимо них в число 32 сильнейших входят пять сборных из Южной Америки, четыре – из Африки и три команды из региона КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка). А вот "азиатов" - ни одного! Два наилучших показателя сборных АФК это 40 место Ирана и 50 – Японии.

Вместе с тем уже известно, что Европа в итоге делегирует на мундиаль 14 команд (Россия +13, что пройдут отборочный турнир), Африка – 5, Южная Америка и Азия - по 4 или 5, КОНКАКАФ – 3 или 4 и Океания – 0 или 1. Как говорится, налицо серьезная проблема ущемления более высококлассных сборных (в основном европейских и отчасти южноамериканских) в угоду менее мастеровитых, но зато представляющих другие регионы планеты.

Конечно, лишать Азию и Африку существующих ныне квот, по меньшей мере, некорректно. Однако, и нарушать справедливый спортивный принцип тоже никуда не годится. И выход здесь есть только один – увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд, и при этом разделить квоты согласно здравому смыслу. На необходимость таких преобразований недавно намекал знаменитый в недавнем прошлом португальский футболист Луиш Фигу, выставивший свою кандидатуру на выборы президента ФИФА.

К сожалению, увеличение числа участников ЧМ возможно не ранее чем для турнира 2026 года, ведь мундиаль-2022 пройдет в Катаре, а там организаторам и без этого предстоит столкнуться с целой массой сложностей. И все-таки если посмотреть в чуть более отдаленное будущее, "спортивная" проблема решается практически элементарно. Уже сейчас имеются эскизы календаря финальной стадии чемпионата мира для 48 сборных.

По срокам (с соблюдением правила, что между матчами одной команды должно быть не менее двух полностью свободных суток и 72 часов между стартовыми свистками данных встреч) турнир увеличивается лишь на три дня – с 32 нынешних до 35 (ровно пять недель). К тому же минимальное количество игр для участников соревнований вырастет с трех до пяти, ибо в восьми группах станет по шесть команд вместо нынешних четырех, и соответственно будет пять туров, а не три. Стадия же плей-офф (начиная с 1/8-й финала) никаких изменений не претерпит и останется в своем нынешнем виде. Иными словами, вместо двух команд из квартета, выходить в следующий раунд будут те же две, но из секстета. Нет никаких сложностей и с количеством стадионов, ибо хватит даже 12 арен, которые на групповом этапе мундиаля будут принимать матчи через день.

Ну а что самое главное, при 48 участниках финальной стадии можно сделать предельно справедливым отборочный турнир. И в то же время безболезненно сохранить вполне достойный минимум для Африки и Азии (совместно с Океанией). Каждый из этих двух регионов получает по 6 гарантированных путевок (для победителей отборочных групп). Америка (на время проведения квалификационных баталий) объединяется в один регион и разыгрывает 12 пропусков.

Такая формула даст хороший шанс отобраться в финальную стадию всем десяти представителям Южной Америки. При этом, даже в случае тотального успеха КОНМЕБОЛ, минимум две команды из КОНКАКАФ все равно попадут на мундиаль. Хотя, на практике, конечно, такое возможно вряд ли, ибо те же Коста-Рика и Гондурас традиционно выглядят как минимум не слабее Боливии, Перу и Венесуэлы. Ну и 12 гарантированных путевок отдается Европе (для победителей отборочных групп).

В итоге получается 36 финалистов (по 12 от Европы и Америки, и по 6 от Африки и Азии/Океании). Ну а оставшиеся 12 вакансий оспаривают между собой на поле посредством стыковых матчей, с одной стороны дюжина "европейцев" (занявших вторые места в отборочных группах), а с другой – по 6 "азиатов" и "африканцев", которые также стали вторыми в своих группах. Таким образом, Европа может получить от 12 до 24 мест, а Африка и Азия/Океания – от 6 до 12. Причем идеальным по своей справедливости способом.

То есть выход из ситуации, при которой будут, условно говоря, и волки сыты, и овцы целы – лежит на поверхности. Вот только поскорее принять давно напрашивающееся логичное решение футбольные власти все никак не хотят. Почему – оставим на суд читателям.

Рейтинг ФИФА (50 лучших сборных) за апрель 2015 года. В скобках – место в предыдущем (мартовском) листе. Звездочкой отмечен рейтинг сборной России с учетом технической победы над Черногорией.