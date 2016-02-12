Прощание с девяностыми: снос самостроя у станций метро

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
В ночь на 9 февраля начался второй этап сноса незаконных построек около станций метро. За несколько часов самострой потерпел поражение: было демонтировано 97 из 104 таких построек, оставшиеся 7 будут снесены в ближайшее время. "Гости" из девяностых годов прошлого века облюбовали подходы к станциям метро. Они располагались над инженерными коммуникациями и весьма странно смотрелись рядом с монументальными входами в подземку.
Пожалуй, со времен постройки здания английского посольства рядом с Домом правительства России не было столь живого обсуждения архитектурной проблемы. Москвичи были крайне недовольны тем зданием, сильно напоминающим отель где-нибудь в Сочи. С ларьками все оказалось еще интереснее.
Мнение экспертаЗнаете, я коренной москвич. Вырос на Плющихе. Арбат, Плющиха, Зубовская, Смоленская. Это родные мои места. С тех пор много что снесено. И на этом месте построено. Москва развивается. Приходит новое поколение, новые конструкции. Новая жизнь, да. Пришло время снести, потому что ты выходишь, к примеру, из одного метро или другого и вплотную носом упираешься в какую-нибудь шаурму или палатку и не видишь за этим того самого прекрасного московского облика. Москва меняется, и она меняется к лучшему, и все имеет свой срок. На сегодняшний день сносятся те палатки, те строения, которые просто необходимо снести с учетом безопасности, в том числе жителей. И с учетом того, что многие из них построены незаконно. Москва должна быть реальной столицей, и я уверен, как многое из того, что делается в Москве, будет примером и для других городов. Давайте сделаем нашу страну красивой, исторически привлекательной и будем жить комфортно, уютно в нашей любимой стране.
Итак, откуда около станций метро взялся самострой? В советское время коммерция считалась делом противозаконным, а когда ее официально разрешили в годы перестройки – все же постыдным. Слова "спекулянт", "торговец" в Советском Союзе несли в себе негативный смысл и массовое сознание не успело приспособиться к быстрому изменению доктрины, которое принесло сначала кооперативы, а затем и другие формы коммерческой деятельности, полностью несовместимой с коммунизмом и плановой экономикой.
Особенно бурный расцвет всевозможной торговой деятельности произошел в начале девяностых годов. В 1992 году принимается закон "О торговле", который разрешает гражданам России продавать и покупать практически что угодно, как угодно и где им этого захочется. В Москве торговля облюбовала около мест массового скопления людей. Учитывая то, какое значение имеет для огромного мегаполиса столичный метрополитен, которым пользуются более 9 миллионов пассажиров ежедневно, вряд ли стоит удивляться, что около каждого выхода со станций метро стояли новоиспеченные коммерсанты, предлагая на выбор абсолютно все: от ведер с яблоками до дефицитных в то время сигарет.
Но время шло, новые законы не заставили себя долго ждать и торговлю мало-мальски, но стали упорядочивать. Самозваных коммерсантов-продавцов попросту стали прогонять от лакомых для них мест. Тогда в дело вступили предприниматели новой формации. Они обзавелись разрешениями на строительство и торговую деятельность от тогдашних властей и понаставили около станций метро разнообразные торговые павильоны. Одни из них торговали сигаретами, другие – шаурмой, третьи – курами-гриль, четвертые – цветами, пятые – алкоголем...
Формально разрешения на торговлю и возведение павильонов у предпринимателей имелись. Но в то время никто не задумывался об архитектуре, о том, что Московский метрополитен является одной из главных достопримечательностей города, и о бережном отношении к историческим памятникам, которыми, без преувеличения, являются практически все станции метро внутри кольца и их вестибюли.
Мнение экспертаВ 90-е годы пошла другая волна, что нужно свободу рынку дать, и все свободные пространства были застроены палатками, временными зданиями, побыстрее, подешевле, чтобы продавать, перехватывая публику на ходу. Сейчас, я думаю, в какой-то степени возвращается вот это уважительное отношение к природе, уважительное отношение к истории города.
Нарекания имелись не только к самому внешнему виду торговых павильонов, но и к продукции, которая там реализовывалась. Коммерсанты нередко нарушали санитарные нормы. Три года назад в интернете поднялась шумиха после публикации видео, на котором показывалось, как курами-гриль в одной из таких палаток около метро перекусывают... крысы. Частыми гостями в таких ларьках и киосках были тараканы.
Возникали и совсем уж неприятные моменты, когда бытовые отходы из подобных торговых точек выливались прямо перед входами в метро. Разумеется, за это нерадивых коммерсантов штрафовали, но доход киосков у метро был достаточно высоким, чтобы не обращать на них внимания.
Единственным плюсом таких торговых павильонов была их шаговая доступность. Иными словами, для многих москвичей удобное расположение киосков было причиной покупать какие-либо продукты именно там.
Мнение москвичаЭто просто приведение столицы в порядок, и она очень активно и планомерно приводится в порядок. И это, мне кажется, только можно приветствовать. Тем более, еще раз подчеркну, что это не просто снос чего-то одного, но вместо этого предлагается гораздо более удобное и более цивилизованное.
Движение "Архнадзор" поддержало снос построек, закрывающих вид на вестибюли станций метро и памятники. "Многие из этих павильонов служили ненужным дополнением к архитектурному пейзажу памятников, городских улиц и площадей в центре. Например, не нуждались ни в каких дополнениях ни вестибюль метро "Чистые пруды", ни станция метро "Кропоткинская", – отметил координатор движения Константин Михайлов.
Так будет после сноса незаконных построек
Сотрудник "Архнадзора" призвал к продолжению борьбы с самостроем, в том числе и в отношении более капитальных построек, возведенных как в пустых местах, так и на территориях снесенных исторических конструкций.
Другой координатор "Архнадзора" Рустам Рахматуллин считает, что в первую очередь необходимо ликвидировать самострой, незаконно сооруженный в охранной зоне памятников архитектуры. По его словам, сносить постройки стоит даже в тех случаях, если застройщик планирует эксплуатировать свой объект временно.
"Можно говорить о постройках, которые искажают облик исторических улиц и заслоняют собой архитектурные произведения, независимо от их охранного статуса. Тут ссылка на временный характер таких сооружений, на мой взгляд, не работает, потому что мы знаем, насколько постоянным бывает все временное", – отметил он.
Многие москвичи, поддерживающие снос незаконных построек, опасаются, что на их месте появятся новые торговые павильоны. Однако это не так. На территории, освобожденной от самостроя, разобьют газоны, парки и скверы.
"Мы в последнее время проводили достаточно много мероприятий по расчистке этих площадей. В частности, целый ряд сноса был проведен буквально сегодня. Я попрошу, чтобы в кратчайшие сроки был наведен порядок, убран строительный мусор, создано временное благоустройство, и затем после проектных работ сделано уже качественное благоустройство. Причем эти проекты, знаковые проекты, согласовать с москвичами", – прокомментировал снос самостроя Сергей Собянин.
Освободившиеся территории планируют благоустроить по программе "Моя улица". Там появятся лавочки, деревья, скверы. Собственникам снесенных объектов возместят их стоимость, а также предоставят альтернативные места для строительства на законных основаниях.