Спешившие на самолет москвичи бросили травмированного товарища в горах

Туристы бросили травмированного друга в горах

Туристы из Москвы оставили травмированного товарища в горах Красноярского края и отправились домой, никому не сообщив о происшествии. Вернуться к турбазе мужчине помогли спасатели, сообщает сибирский региональный центр МЧС России.

По предварительным данным, 30-летний мужчина серьезно повредил связки на ноге и не мог самостоятельно передвигаться. Однако четыре его коллеги по походу не стали задерживаться с ним, боясь опоздать на самолет.

В МЧС обратилась мать пострадавшего лишь через сутки. Спасатели сразу же отправились за пострадавшим, оказали ему первую помощь и помогли добраться до турбазы.

Специалисты рекомендуют, отправляясь в поход, сообщать о своем маршруте родственникам, друзьям и, прежде всего, в поисково-спасательную службу.

Кроме того, нужно ответственно относиться к формированию группы, поскольку люди не просто должны быть знакомы между собой, но и подходить друг другу по морально-психологическим качествам.