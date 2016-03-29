Борт EgyptAir рейса Александрия – Каир захвачен неизвестными

Фото: АР/ТАСС/Petros Karadjias

Неизвестные захватили самолет EgyptAir рейса Александрия – Каир, на его борту 81 человек, передает ТАСС.

Лайнер приземлился на Кипре. Местные СМИ сообщают, что угонщики намерены разрешить покинуть борт женщинам и детям египетского происхождения.

О целях нападения пока неизвестно, переговоры должны скоро начаться. На месте создан кризисный центр. Известно, что один из захватчиков угрожал взорвать пояс смертника.

МИА "Россия сегодня" уточняет, что рейс должен был приземлиться в Каире в 8:30 утра по московскому времени, но связь с самолетом пропала через полчаса после взлета. Позже капитан лайнера сообщил диспетчерам, что самолет захвачен и будет следовать на Кипр.