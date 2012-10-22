Более 150 россиян не могут вылететь из Хургады из-за поломки самолета

Около 160 клиентов компании Tez Tour не могут отправиться домой после отдыха в Египте. Их самолет должен был вылететь в московский аэропорт "Домодедово" накануне в 18:00

Более 150 российских туристов сутки не могут вылететь из египетского курорта Хургада на родину. Причиной задержки стала поломка самолета.

"Нам сообщили, что самолет авиакомпании "РусЛайн", на котором мы должны были в воскресенье вечером вылететь в Москву, неисправен, - сообщила РИА Новости в понедельник одна из туристок Надежда Удалых, - мы были размещены в гостинице Mina Mark Beach Resort. Нам сообщили, что обратный рейс выполнит авиакомпания "Кубань", но когда состоится вылет, неизвестно".

Пострадавшие от задержки лайнера туристы являются клиентами компании Tez Tour. Генеральный директор компании Владимир Каганер отметил, что самолет авиакомпании "Кубань" задерживается из-за плохих погодных условий в аэропорту вылета. По его словам, задержка может продлиться до 18.00 мск понедельника.

Как сообщил Каганер, проблем с размещением туристов нет, питание и апартаменты им предоставлены.