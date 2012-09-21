Из-за сбоя в системе регистрации этой ночью в "Домодедово" было задержано более 40 авиарейсов. К четырем часам утра большинство рейсов были отправлены

Почти все задержанные в аэропорту "Домодедово" рейсы отправлены. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент не вылетел только рейс Москва-Владикавказ. Его отправление, согласно данным онлайн-табло аэроузла, запланировано на 7.00 по местному времени.

Накануне около 20.00 в "Домодедово" произошел сбой системы регистрации, были задержаны 42 рейса. Аэропорт предложил авиакомпаниям альтернативный способ регистрации через собственную систему.