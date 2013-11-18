Часть авиакомпаний "третьего уровня" должна уйти с рынка – эксперт

"Интервью": Мирослав Бойчук - о причинах и последствиях авиакатастрофы

Президент профсоюза пилотов России Мирослав Бойчук высказал свое мнение об авиакатастрофе в Казани в интервью телеканалу "Москва 24". По его словам, как пилот он верит, что в произошедшей катастрофе не было вины летчиков.

"Надеюсь, что мои товарищи выполнили свой долг и сделали все, что положено. Надеюсь, их ошибки или прямого действия тут нет", - отметил он.

Среди основных проблем, которые могли стать причиной трагедии, Бойчук назвал недостаточное количество средств на закупку новых самолетов и убыточность внутренних перевозчиков. По словам президента профсоюза пилотов России, в последнее время внутренние перевозки в стране стали убыточными, поэтому компании, специализирующиеся на внутренних перевозках, могут иметь множество долгов. Деятельность таких компаний необходимо контролировать, считает эксперт.

"Если у компании нет существенного сегмента в выполнении зарубежных перевозок, то нужен источник, чтобы это компенсировать. Поэтому я уверен, что компании так называемого "третьего уровня" убыточны. Они имеют долги. Эти компании нуждаются в постоянном присмотре, а часть таких компаний, возможно, даже должна уйти с рынка перевозок", - рассказал Бойчук телеканалу "Москва 24".

Напомним, что в воскресенье вечером, 17 ноября, в аэропорту Казани разбился самолет Boeing 737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.