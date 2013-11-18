Крупнейшие авиакатастрофы в России в XXI веке

В аэропорту Казани разбился пассажирский самолет из Москвы

Вечером 17 ноября в международном аэропорту Казани при посадке разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все 50 человек, находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

2012 год

11 сентября прошлого года была потеряна связь с самолетом Ан-28. На борту, следовавшем по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, находились 13 человек. Самолет был обнаружен лежащим на боку, на склоне горы в 10 километрах от Паланы. В результате катастрофы погибли 10 человек. Причиной аварии стала ошибка пилотов.

2 апреля того же года при взлете в аэропорту Тюмени рухнул пассажирский самолет ATR-72 сообщением Тюмень - Сургут. На борту находилось 43 человека – 39 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате авиакатастрофы 31 человек погиб, еще двое скончались в больнице. Причиной крушения стало решение командира экипажа не проводить противообледенительную обработку самолета.

2011 год

7 сентября в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем потерпел крушение самолет ЯК-42. На его борту находилась хоккейная команда "Локомотив": всего 37 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжить удалось только бортинженеру. Причиной падения стали ошибочные действия экипажа, и прежде всего отжатие тормозных педалей при разгоне.

В ночь на 21 июня 2011 года летевший из Москвы в Петрозаводск борт Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" совершил жесткую посадку в одном километре от аэропорта Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, самолет загорелся. На борту находились 52 человека: 44 человека погибли при крушении, еще двое скончались в больницах. Причиной катастрофы стало непринятие решения об уходе на второй круг, а также легкая степень опьянения штурмана.

2010 год

2 августа в аэропорту Игарки Красноярского края при заходе на посадку упал самолет Ан-24, следовавший из Красноярска в Игарку. После крушения самолет загорелся. На борту находились 15 человек, 12 из них погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Пилот самолета был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна и приговорен к 4,5 годам колонии-поселения.

10 апреля под Смоленском потерпел крушение самолет польского президента Леха Качиньского. Ту-154 разбился при заходе на посадку. В катастрофе погибли все находившиеся на борту - 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе - президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, известные польские политики, почти все высшее военное командование, общественные и религиозные деятели.

2008 год

14 сентября в Перми при повторном заходе на посадку потерпел крушение Boeing-737-500. Погибли все находившиеся на борту 88 человек. Катастрофа произошла из-за потери командиром воздушного судна ориентации в пространстве.

2006 год

22 августа 2006 года самолет Ту-154М, выполнявший рейс Анапа – Санкт-Петербург, потерпел крушение под Донецком. В сложных метеорологических условиях экипаж воздушного судна принял решение пролететь над грозовым облаком, а не обойти его сбоку. При выполнении маневра пилоты потеряли управление, и самолет свалился в плоский штопор. Погибли все находившиеся на борту 170 человек. Причиной крушения стала ошибка пилота.

3 мая при посадке в аэропорту Адлера разбился самолет А-320, выполнявший рейс из Еревана в Сочи. На борту находились 113 человек. Все пассажиры погибли. Причиной катастрофы стала ошибка пилота.

2004 год

24 августа практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, приведенных в действие террористками-смертницами, потерпели крушение самолеты Ту-154 авиакомпании "Сибирь" и Ту-134 авиакомпании "Волга Авиаэкспресс". В результате катастроф погибли 90 человек.

2001 год

3 июля 2001 года в аэропорту Иркутска при заходе на посадку упал самолет Ту-154 сообщением Екатеринбург - Иркутск - Владивосток. Погибли 145 человек. Причиной авиакатастрофы стали ошибочные действия экипажа.