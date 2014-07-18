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Жизнь в мире

18 июля 2014, 10:46

Малайзийский Boeing шел по маршруту, которого избегали другие самолеты

самолеты рейсы Boeing-777 авария жизнь в мире

Лайнер авиакомпании Malaysian Airlines, упавший в Донецкой области, шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании, пишет агентство Bloomberg.

Так, австралийская авиакомпания Qantas Airways заявила, что не использует этот маршрут на протяжении нескольких месяцев, самолеты Cathay Pacific Airways, Korean Air Lines и Asiana Airlines обходят этот район не совершали там полеты уже несколько недель.

Также избегают полетов над Донецкой областью Philippine Airlines, при этом Air New Zealand, PT Garuda Indonesia, All Nippon Airways и Japan Airlines летают над территорией Украины.

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Напомним, о крушении самолета стало известно вечером 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта "Малайзийских авиалиний". По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также правительствам тех стран, чьи граждане оказались в числе пассажиров потерпевшего крушение лайнера.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

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