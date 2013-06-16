В самолете "Душанбе-Москва" скончался возможный наркокурьер

Пассажир рейса "Душанбе-Москва" скончался перед приземлением

Пассажир рейса "Душанбе-Москва" скончался на подлете к Москве. Правоохранительные органы не исключают, что погибший был наркокурьером. Об этом M24.ru сообщил источник в следственных органах столицы.

"Во время полета мужчине стало плохо, он потерял сознание, и стюарды попытались оказать ему первую медпомощь. Следствие не исключает, что в желудке погибшего находились наркотические вещества, предположительно, героин. Возможно, капсюля, в которой содержались наркотики, разорвалась, и от передозировки мужчина погиб", - пояснил собеседник.

Он отметил, что более точную причину смерти установят медэксперты после вскрытия тела.

По факту гибели пассажира на борту самолета начата доследственная проверка. На месте работает оперативно-следственная группа, опрашиваются свидетели произошедшего.

Екатерина Карачева