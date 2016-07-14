Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля 2016, 00:17

Транспорт

Из-за непогоды в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Почти три десятка рейсов московских аэропортов задержаны из-за непогоды, свидетельствуют данные "Яндекс.Расписания"

Ранее МЧС Москвы сообщило, что сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, гроза с дождем ожидаются на территории Москвы в ближайшие часы, такая погода сохранится до утра.

Так, по данным аэропорта Домодедово, 19 вылетающих рейсов задержаны, при этом отмененных рейсов нет. Во Внуково, согласно данным электронного расписания, по метеоусловиям задержан один вылетающий рейс, статуса "отменен" на онлайн-табло нет.

В Шереметьево, согласно данным онлайн-табло аэропорта, статус "задержан" имеют 20 рейсов, отмененных также нет.

самолеты гроза непогода задержки рейсов авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика