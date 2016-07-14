Из-за непогоды в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Почти три десятка рейсов московских аэропортов задержаны из-за непогоды, свидетельствуют данные "Яндекс.Расписания"

Ранее МЧС Москвы сообщило, что сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, гроза с дождем ожидаются на территории Москвы в ближайшие часы, такая погода сохранится до утра.

Так, по данным аэропорта Домодедово, 19 вылетающих рейсов задержаны, при этом отмененных рейсов нет. Во Внуково, согласно данным электронного расписания, по метеоусловиям задержан один вылетающий рейс, статуса "отменен" на онлайн-табло нет.

В Шереметьево, согласно данным онлайн-табло аэропорта, статус "задержан" имеют 20 рейсов, отмененных также нет.