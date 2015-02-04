Пассажирский самолет упал в реку на Тайване

В окрестностях Тайбэя упал пассажирский самолет

Самолет авиакомпании TransAsia потерпел крушение недалеко от тайваньской столицы Тайбэя, сообщает агентство "Франс Пресс". На борту воздушного судна находились 58 пассажиров.

Самолет совершал внутренний рейс из аэропорта Суншань на остров Цзиньмэнь. Через несколько минут после взлета он задел автодорожный мост и упал в неглубокую реку, протекающую рядом с шоссе в окрестностях Тайбэя

17 пострадавшим удалось выбраться из салона. Они пытались спасти заблокированных в самолете пассажиров. Позже, когда к работе приступили спасатели, их эвакуировали на берег.

По последним данным, в результате катастрофы погибли девять человек. Спасателям удалось также извлечь из воздушного судна еще десятерых. Видеорегистраторы нескольких проезжавших по мосту автомобилей зафиксировали момент падения.

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