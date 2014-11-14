"Вечер": В Москве вручили премию Internet Media Awards

Сетевое издание M24.ru получило две премии Internet Media Awards. Церемония награждения прошла в пятницу в рамках интернет форума RIW 2014.

В номинации "Лучший главный редактор" победителем стала главный редактор M24.ru Варвара Дмитриева.

"Если мы будем продолжать делать наш проект m24.ru таким, что читатели будут продолжать на него ходить, то, я думаю, - все больше и больше премий и по традиционном номинациям, и по номинациям для наших спецпроектов мы будем получать," - сказала она.

Кроме того, награду получил спецпроект "Мослекторий".

Лучшим лайф-стайл изданием экспертное жюри признало сайт о новостях моды и дизайна Look at me. В категории "Интернет-версия радиостанции" победил деловой портал BFM.ru. В категории "Интернет-версия телеканала" первенствовали сайты телеканалов Life News и "Дождь".

Лучшим деловым изданием стал проект о стартапах и интернет-бизнесе "Цукерберг позвонит", а в номинации "Корпоративные медиа" лидером оказался портал "Высшей школы экономики". Лучшим образовательным интернет-изданием жюри признало портал с расписаниями публичных лекций по искусству, архитектуре и дизайну "Теории и практики", лучшим спортивным медиа - сайт Чемпионат.com. В номинации "Общественно-политические медиа" победило информагентство РБК, лауреатом в категории "Экономика и бизнес" стал журнал Forbes.

В партнерских спецноминациях "отличились" журналисты деловых изданий Forbes, "Секрет фирмы", а также электронной версии "Новой газеты". Самым динамично растущим интернет-СМИ признан сайт о рекламном творчестве AdMe, самым популярным - информационное издание "Лента.ру", самым читаемым - РБК.

В общей сложности на участие в конкурсе поступило 83 заявки от компаний, представляющих свои проекты, и 62 заявки от журналистов, которые оценивало экспертное жюри - ведущие деятели российской отрасли медиа, СМИ и высоких технологий.

Internet Media Awards была учреждена Российской ассоциацией электронных коммуникаций совместно с радиостанцией "Эхо Москвы" в мае 2014 года. Как отмечают организаторы, это первая премия в области интернет-медиа, "оценивающая важнейшие достижения в современной информационной сфере".