На должность главных садовников в районах Москвы претендуют 100 кандидатов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Более 100 кандидатов претендуют на должность главных садовников в районах Москвы, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В ведомство поступило 117 предложений.

На должность назначаются сотрудники, имеющие профильное образование, которое позволит профессионально подойти к вопросам развития и сохранения озелененных территорий, передает Агентство "Москва".

Для кандидатов на должность садовников в департаменте будет проведено специальное тестирование на знание действующих в городе правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ.

После тестирования, в зависимости от наличия опыта и необходимых знаний, будут отобраны самые подходящие из специалистов.

Ранее m24.ru сообщало, что в некоторых районах Москвы появятся специалисты, которые будут работать над озеленением. Как сообщили m24.ru в департаменте ЖКХ, к середине июля в штатном расписании нескольких государственных учреждений появится должность главного садовника.

Садовники будут отвечать за концепцию озеленения каждого района под управлением ГУП "Жилищник" и ГУП "Мосзеленхоз". В предприятиях есть отделы озеленения, которые и будут выполнять работу по указаниям главного садовника.

Занимать эту должность может специалист, который будет разбираться в правилах содержания и ухода за зелеными насаждениями первой и второй категории.

Помимо обязанностей по озеленению, главный садовник будет выступать в ранге заместителя руководителя ГУП "Жилищник", планировать и заниматься закупками необходимых для предприятия материалов.