Творческие мастерские для детей и взрослых откроют в саду "Эрмитаж"

Фото:m24.ru

В воскресенье, 2 ноября, в рамках празднования Дня народного единства в саду "Эрмитаж" будут работать творческие мастерские для детей и взрослых. Посетители узнают о креативных профессиях и примут участие в бесплатных мастер-классах.

Так, в одном из шатров гостей научат делать мультфильмы из пластилина. В шатре с вывеской "Домашний театр" расскажут об азах театральной драматургии и покажут, как создать реквизит из картона. Здесь же все желающие смогут принять участие в создании собственной театральной постановки.

Кроме того, в программе праздничного дня – мастер-класс "Звук вокруг" от барабанщика Владимира Глушко. Он покажет, как изготовить музыкальные инструменты при помощи бытовых предметов.

На мастер-классе "Школа позитивной журналистики" ребята примутся осваивать профессию репортера и возьмут интервью у гостей сада "Эрмитаж".

А еще весь день в саду будут мастерить арт-скамейку – символ Дня народного единства.

"Можно выбрать один из трех типов декорирования: креативную роспись, украшение камнями или создание сувенирных кукол-оберегов", - сообщили организаторы праздника.

В конце дня запланировано интерактивное представление от артистов уличного театра.

Праздник стартует в 16.00 и завершится в 19.00. Участие бесплатное.