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02 декабря 2013, 13:30

Свежий воздух

В саду "Эрмитаж" пройдет Рождественская ярмарка Seasons of Life

В саду Эрмитаж открылась рождественская ярмарка

21 и 22 декабря в саду "Эрмитаж" пройдет ежегодная Рождественская ярмарка Seasons of Life, прообразом которой послужили Рождественские ярмарки Европы. В этом году тема ярмарки - традиционное русское Рождество.

Рождественская ярмарка Seasons займет всю территорию сада. Здесь вы сможете приобрести самые разные необычные подарки. В ярмарке примут участие более 50 магазинчиков и дизайнеров.

В одной из беседок сыграют европейские и русские Рождественские мелодии в исполнении хора Школы Seasons. Также в течение дня гостей ждут представления артистов с трюками и огнями.

В центре ярмарки будет установлена живая елка, украшенная игрушками ручной работы и разноцветными гирляндами.

Ярмарка будет работать оба дня с 12.00 до 21.00. Стоимость билетов - 350 рублей. Для детей до 10 лет вход бесплатный.

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сад Эрмитаж Рождество свежий воздух время с детьми Seasons of Life

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