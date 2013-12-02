В саду "Эрмитаж" пройдет Рождественская ярмарка Seasons of Life

В саду Эрмитаж открылась рождественская ярмарка

21 и 22 декабря в саду "Эрмитаж" пройдет ежегодная Рождественская ярмарка Seasons of Life, прообразом которой послужили Рождественские ярмарки Европы. В этом году тема ярмарки - традиционное русское Рождество.

Рождественская ярмарка Seasons займет всю территорию сада. Здесь вы сможете приобрести самые разные необычные подарки. В ярмарке примут участие более 50 магазинчиков и дизайнеров.

В одной из беседок сыграют европейские и русские Рождественские мелодии в исполнении хора Школы Seasons. Также в течение дня гостей ждут представления артистов с трюками и огнями.

В центре ярмарки будет установлена живая елка, украшенная игрушками ручной работы и разноцветными гирляндами.

Ярмарка будет работать оба дня с 12.00 до 21.00. Стоимость билетов - 350 рублей. Для детей до 10 лет вход бесплатный.