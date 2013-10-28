Форма поиска по сайту

28 октября 2013, 18:20

Экономика

Все незаконные рынки вокруг МКАД закроют до конца 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти закроют все незаконные рынки, которые расположены около МКАД на территории области. Сделать это планируется до конца 2013 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, из 22 выявленных незаконных рынков вокруг столицы на сегодня ликвидировано уже 16. Еще 6 объектов планируют закрыть до конца года.

"Наша задача сегодня еще раз проанализировать ситуацию и принять решения по закрытию тех рынков, деятельность которых не была пресечена", - приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

При этом в регионе продолжают создавать рынки по новым правилам - их открывают в капитальных строениях. Всего новых розничных объектов будет 438, 28 из них уже действуют.

