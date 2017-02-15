Форма поиска по сайту

15 февраля 2017, 22:15

Российские пранкеры разыграли американских сенаторов Маккейна и Грэма

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о том, что в скором времени готовятся вновь разыграть американских сенаторов на тему антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Новыми жертвами розыгрыша уже стали сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и лидер республиканского большинства в Конгрессе Митч Макконнелл.

Шуточные ролики опубликуют на Youtube.

Ранее Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен Максин Уотерс, которая заявляла о том, что Россия напала на Корею.

Один из пранкеров представился украинским премьером Владимиром Гройсманом. Беседа началась с обсуждения санкций против России. Уотерс заверила, что США не ослабят санкции. Более того, ограничения могут ужесточить.

Шутники также обвинили российских хакеров в атаке на серверы Лимпопо (река в Южной Африке – ред.) и назначении там президентом Айболита. К тому же, по версии розыгрыша, Россия отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы.

Пранкеры даже назвали конгрессмену имена виновных в атаках. По словам одного из них, операцию против Лимпопо проводили "особые советники Путина Вован и Лексус".

Официального подтверждения, что записанный в ролике голос принадлежит Максин Уотерс, нет.

