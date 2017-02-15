Российские пранкеры разыграли американских сенаторов Маккейна и Грэма

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о том, что в скором времени готовятся вновь разыграть американских сенаторов на тему антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Новыми жертвами розыгрыша уже стали сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и лидер республиканского большинства в Конгрессе Митч Макконнелл.

Шуточные ролики опубликуют на Youtube.