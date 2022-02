Новый альбом Мэрилина Мэнсона можно послушать в сети

Обложка альбома Pale Emperor

Шок-рокер Мэрилин Мэнсон выложил новый альбом Pale Emperor для прослушивания в сети. Девятая по счету студийная пластинка доступна на одном из стриминговых сервисов до официального релиза.

Выход альбома Pale Emperor в Европе назначен на 19 января. Сейчас послушать девятый студийный альбом Мэнсона можно здесь. Правда, официально пока только в Великобритании. При желании воспроизвести треки возникает надпись "Прослушивание невозможно в вашей стране. Попробуйте позже".

В альбом вошли 10 песен, в том числе опубликованные ранее синглы Deep Six, Third Day of a Seven Day Binge и Cupid Carries a Gun. Предзаказать альбом можно на официальном сайте Мэнсона.

Тур в поддержку альбома THE HELL NOT HALLELUJAH TOUR стартует 21 января.

[html] [/html]