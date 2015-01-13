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Музыка

13 января 2015, 17:20

Новый альбом Мэрилина Мэнсона можно послушать в сети

рок Мэрилин Мэнсон музыка стриминг

Обложка альбома Pale Emperor

Шок-рокер Мэрилин Мэнсон выложил новый альбом Pale Emperor для прослушивания в сети. Девятая по счету студийная пластинка доступна на одном из стриминговых сервисов до официального релиза.

Выход альбома Pale Emperor в Европе назначен на 19 января. Сейчас послушать девятый студийный альбом Мэнсона можно здесь. Правда, официально пока только в Великобритании. При желании воспроизвести треки возникает надпись "Прослушивание невозможно в вашей стране. Попробуйте позже".

В альбом вошли 10 песен, в том числе опубликованные ранее синглы Deep Six, Third Day of a Seven Day Binge и Cupid Carries a Gun. Предзаказать альбом можно на официальном сайте Мэнсона.

Тур в поддержку альбома THE HELL NOT HALLELUJAH TOUR стартует 21 января.

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Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер) - американский рок-певец, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson. Его сценический псевдоним состоит из имен двух знаковых фигур США 1960-х годов: актрисы Мэрилин Монро и серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

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