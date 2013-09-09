Британская рок-группа Arctic Monkeys выпустит пятый по счету альбом AM

"Афиша": Группа Arctic Monkeys презентует новый альбом

9 сентября британская рок-группа Arctic Monkeys выпустит пятый по счету альбом под названием AM. Сотрудничество с Джошем Хомми из группы Queens Of The Stone Age повлияло на творчество Arctic Monkeys – их музыка стала тяжелее. Песня Do I Wanna Know звучала этим летом в столице на фестивале "Субботник" и удивила тем, что основывается не на легких гитарных аккордах, а на мощном риффе, почти как у Black Sabbath.

Название пластинки AM означает не только аббревиатуру группы, но и ночное время суток (AM – after midnight). Также музыканты презентовали песню Why’d You Only Call Me When You’re High? В клипе показывается фронтмен Алекс Тернер в роли себя самого. Он изрядно выпивает в клубе и идет по ночным улицам, посылая SMS своей подруге, которые остаются без ответа.

В феврале 2012 года был выпущен сингл R U Mine?, изначально не привязанный к альбому, однако в итоге попавший на новую пластинку. Всего на ней будет 12 песен.

Сейчас можно сделать предзаказ альбома, доступный на CD, в формате MP3, а также на обычной и эксклюзивной версии пластинок.

Коллектив Arctic Monkeys считается одним из самых успешных среди групп последнего десятилетия. Первый альбом стал самым быстро продаваемым дебютным альбомом в Великобритании за всю историю. В первый же день продаж пластинка разошлась тиражом 360 тысяч экземпляров. За 11 лет существования группы Arctic Monkeys выпустили четыре альбома, были номинированы на премию Grammy, а также выступили в качестве хедлайнеров на самых крупных фестивалях мира.