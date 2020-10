Новый альбом британца Alex Clare выйдет 11 августа

Британский рок-исполнитель и композитор Alex Clare готовится выпустить новый альбом. Релиз пластинки назначен на 11 августа. Уже сейчас ее можно предварительно заказать в iTunes, а танцевальный хит War Rages On - послушать в эфире Moscow FM и "Москва FM".

В альбом под названием Three Hearts вошло 13 треков, пять из них уже выпущены в качестве синглов.

Alex Clare с детства занимается музыкой - играл на трубе и барабанах. На творчество будущего композитора вдохновлял отец, который исполнял для него джазовые треки в собственной аранжировке. Дебютный альбом музыканта - The Lateness of the Hour - был выпущен в 2011 году, его успех принес Alex Clare международную известность.

Главным хитом Клэра стала песня Too Close, которая после своего выхода звучала в клубах, барах и кафе по всему миру.