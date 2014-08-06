Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Музыка

06 августа 2014, 11:53

Новый альбом британца Alex Clare выйдет 11 августа

рок альбомы синглы музыка

Alex Clare. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Британский рок-исполнитель и композитор Alex Clare готовится выпустить новый альбом. Релиз пластинки назначен на 11 августа. Уже сейчас ее можно предварительно заказать в iTunes, а танцевальный хит War Rages On - послушать в эфире Moscow FM и "Москва FM".

В альбом под названием Three Hearts вошло 13 треков, пять из них уже выпущены в качестве синглов.

Alex Clare с детства занимается музыкой - играл на трубе и барабанах. На творчество будущего композитора вдохновлял отец, который исполнял для него джазовые треки в собственной аранжировке. Дебютный альбом музыканта - The Lateness of the Hour - был выпущен в 2011 году, его успех принес Alex Clare международную известность.

Главным хитом Клэра стала песня Too Close, которая после своего выхода звучала в клубах, барах и кафе по всему миру.

Альбом поступит в продажу 11 августа. В этот же день он станет полностью доступен для скачивания в iTunes. Пока можно оформить предзаказ на пластинку.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать