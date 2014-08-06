Новый альбом британца Alex Clare выйдет 11 августа

Alex Clare. Фото предоставлено пресс-службой артиста
Британский рок-исполнитель и композитор Alex Clare готовится выпустить новый альбом. Релиз пластинки назначен на 11 августа. Уже сейчас ее можно предварительно заказать в iTunes, а танцевальный хит War Rages On - послушать в эфире Moscow FM и "Москва FM".
В альбом под названием Three Hearts вошло 13 треков, пять из них уже выпущены в качестве синглов.
Главным хитом Клэра стала песня Too Close, которая после своего выхода звучала в клубах, барах и кафе по всему миру.
Альбом поступит в продажу 11 августа. В этот же день он станет полностью доступен для скачивания в iTunes. Пока можно оформить предзаказ на пластинку.