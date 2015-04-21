Родившая в коме москвичка пришла в сознание

Москвичка, родившая в коме после несчастного случая, пришла в себя

Москвичка, родившая дочку, находясь в состоянии комы, пришла в сознание. В ноябре прошлого года 31-летняя Мария Кудрина упала на железнодорожной платформе, после чего впала в кому, передает телеканал "Москва 24".

Женщина родила дочку Оксану, находясь в бессознательном состоянии, при помощи кесарева сечения. Мария Кудрина пришла в себя, но пока не узнает мужа. Врачи боролись за жизнь женщины больше четырех месяцев.

Напомним, Мария получила тяжелейшую черепно-мозговую травму головы на станции Переделкино. Тогда москвичка споткнулась и упала, а голова женщины оказалась между платформой и прибывающим поездом. В тот момент она находилась на пятом месяце беременности.

Сейчас женщину перевели в реабилитационный центр, где с ней будут работать нейрохирурги, физиотерапевты и другие врачи.