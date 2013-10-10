В столице построят 35 похоронных домов

В столице могут открыть 35 похоронных домов

Московские власти планируют построить более 35 похоронных домов, которые будут предоставлять весь перечень услуг по захоронению. Реализовать проект власти намерены на деньги инвесторов.

Как пишет газета "Коммерсантъ", поиском мест для размещения похоронных домов занимаются сразу два департамента - торговли и услуг, а также экономической политики. Отмечается, что похоронный дом должен будет предоставлять услуги по доставке, приему и хранению тела до проведения церемонии, по продаже похоронных принадлежностей, юридические и психологические консультации, а также услуги патологоанатома.

В настоящее время такие функции частично выполняют крематории, однако по мнению властей необходимы более радикальные меры в сфере реформирования ритуальных услуг. На сегодняшний день из 10 миллиардов рублей годового объема рынка ритуальных услуг половина приходятся на теневой сектор.

По информации газеты, стоимость строительства похоронного дома без учета расходов на земельный участок составляет 5-10 миллионов долларов. Таким образом, если объем ритуальных услуг, оказываемых по серым схемам, через агентов, сократится и рынок станет прозрачнее, инвесторам он будет интересен.

