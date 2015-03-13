Встреча с киноведом онлайн: автор умер, но фильм продолжается

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

14 марта лекторий "Весна" и Электротеатр СТАНИСЛАВСКИЙ начинают цикл встреч с ведущими специалистами из мира кино, театра и литературы.

В субботу состоится встреча с киноведом, обозревателем газеты "Коммерсантъ" Андреем Плаховым. Тема его лекции – "Авторское кино в эпоху массового". Андрей Плахов расскажет о создании кино в эпоху постмодернизма. Также он порассуждает о роли автора, который, согласно постмодернистам, – мертв.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15.15. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.