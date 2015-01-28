В День всех влюбленных в ЦДХ пройдет романтическая киноночь

Кадр из фильма "В джазе только девушки". Фото: imdb.com

14 февраля в Центральном доме художника пройдет ночной кинопоказ романтических американских ретро-фильмов. Посетителям представят неумирающую классику: "В джазе только девушки", "Завтрак у Тиффани" и "Поющие под дождем".

"Каждый, кто любил и был любим сможет пронестись сквозь время и увидеть, какой была любовь на улицах Америки десятки лет назад", – сообщили организаторы.

Специально для события художники-декораторы оформят пространство ЦДХ в ретро-стиле, актеры ГИТИС и режиссеры-выпускники ВГИК представят музыкальные и театрализованные постановки.

В залах будет играть живая музыка в стиле эпохи, пройдет розыгрыш призов и всю ночь будет работать бар.

Начало – в 23.30, стоимость билетов – от 500 рублей.