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21 августа 2014, 02:18

Один из закрытых Роспотребнадзором McDonald's в Москве работает в обычном режиме

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Один из закрытых Роспотребнадзором McDonald's продолжает работать

Ресторан McDonald's в столице на Свободном проспекте, 35б, о запрете деятельности которого ранее сообщил Роспотребнадзор, не закрыт, а работает в обычном режиме, передает МИА "Россия сегодня".

Сотрудники ресторана пояснили, что никаких предписаний о закрытии им не поступало, никаких подобных документов на руках у них нет и они работают в обычном режиме.

Напомним, что столичное управление Роспотребнадзора в среду сообщило, что временно запретило деятельность четырех ресторанов McDonald's, выявив в них многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.

В частности, закрыты рестораны на Большой Бронной, который был первым заведением сети, открытым в России. Также закрыты рестораны, располагающиеся на проспекте Мира и Манежной площади.

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В свою очередь McDonald's сообщил о приостановке работы трех своих заведений, не упоминая о ресторане на Свободном проспекте.

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