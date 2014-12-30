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Культурное наследие

30 декабря 2014, 22:34

Арендаторы отреставрируют каретный сарай усадьбы Носова и усадьбу Хлудовых

реставрация проекты усадьбы культурное наследие экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Каретный сарай усадьбы Носова. Фото: tender.mos.ru

Столица сдаст в аренду на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр" сразу две старинные постройки - каретный сарай усадьбы Василия Носова и усадьбу Хлудовых, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Аукционы на право заключения договоров льготной аренды пройдут 4 февраля, заявки на участие принимаются до 29 января.

Победители торгов получат возможность в течение 49 лет платить за аренду помещений по льготной ставке - 1 рубль за квадратный метр. Арендаторы будут обязаны выполнить на объектах все необходимые ремонтно-реставрационные работы.

Начальная цена лота "Городская усадьба Носова, начало XX века – каретный сарай городской усадьбы (с фрагментом белокаменной стены)" составляет 1,2 миллиона рублей. Стартовая стоимость права на заключение договора на льготную аренду усадьбы Хлудовых - 4 миллиона рублей.

Каретный сарай городской усадьбы Носова расположен на Электрозаводской (бывшей Лаврентьевской) улице. Он был построен в начале XX века. Площадь каретного сарая - 207,5 квадратных метров, в настоящее время здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Как и сама усадьба, сарай спроектирован архитектором Кекушевым.

Здание усадьбы в 1989 году передали Государственной республиканской юношеской библиотеке. В настоящее время в особняке расположен филиал Российской государственной библиотеки для молодежи.

Василий Носов был купцом 1-й гильдии. Он владел фабрикой промышленно-торгового товарищества Носовых, где изготавливались платки, пуховые одеяла, сукно для обмундирования.

Усадьба Хлудовых. Фото: tender.mos.ru

Усадьба Хлудовых - это одноэтажное деревянное здание с мезонином, оно расположено на Малой Полянке. Усадьба была построена в 1861 году по проекту архитектора Шервуда.

Здание в настоящее время сильно изношено, от первоначального декоративного оформления фасадов сохранились наличники окон первого этажа.

Хлудовы - русская купеческая династия. Глава семьи Иван Иванович Хлудов, крестьянин деревни Акатово, приехал в Москву в 1817 году. Здесь он вместе с семьей продолжил ткацкое дело. Позднее сыновья Ивана Ивановича учредили торговый дом "И. Хлудов и сыновья".

Как работает программа льготной аренды памятников культуры

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Напомним, с января 2012 года в Москве действует программа "1 рубль за квадратный метр" в отношении ветхих исторических зданий. Они выставляются на аукцион, победитель которого получает здание в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за 1 квадратный метр в год. При этом инвестор должен за свой счет отреставрировать дом.

За время действия программы в аренду сдано 17 объектов культурного наследия, в том числе пять - в 2014 году.

В пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике подчеркивают, что в среднем на один лот в 2014 году претендовало около шести участников, среднее превышение аукционной цены над стартовой составило 173 процента.

Отметим, что годовая арендная плата снижается до 1 рубля за квадратный метр после окончания ремонтно-восстановительных работ.

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