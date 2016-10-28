Московские архитекторы намерены защищать наследие Советского Союза

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Союз московских архитекторов создал организацию для защиты архитектурных памятников второй половины XX века. Об этом m24.ru рассказал вице-президент профессионального объединения и председатель новой градозащитной комиссии Николай Лызлов. Сейчас они разрабатывают систему поощрений для реставраторов исторически ценных зданий, которую планируют предложить властям.

"Мы хотим все внимание сконцентрировать на объектах культурного наследия эпохи советского модернизма. В настоящее время это наиболее незащищенная категория строений. Сейчас многие такие здания уже стали классическими, но пока не достигли того возраста, в котором могут быть поставлены на учет как памятники архитектуры", – сказал Лызлов.

Речь идет о зданиях конца 1950-х и вплоть до окончания советской эпохи. Яркими представителями архитектурных стилей тех лет, к примеру, являются здание библиотеки ИНИОН, кинотеатр "Россия". Он пояснил, что под охрану государства могут быть взяты только здания старше 40 лет. Поэтому для некоторой позднесоветской архитектуры необходимо разработать специальный охранный статус. Кроме того, московские архитекторы работают над системой поощрений, которая бы побудила реставраторов восстанавливать такие дома. Свои предложения они планируют передать властям столицы.

В пресс-службе департамента культурного наследия отметили, что ведомство готово рассматривать обращения Союза архитекторов и адресно реагировать на заявления по каждому конкретному объекту.

"В случае поступления в адрес департамента заявления, отвечающего всем необходимым требованиям, будет организована работа по определению историко-культурной ценности объекта. И в срок не более девяноста рабочих дней со дня регистрации заявления будет принято решение о включении либо об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия", – пояснили в Мосгорнаследии.

Впервые об идее создания собственной градозащитной организации Московский союз архитекторов заявил летом 2016 года. Сразу было определено, что из членов профессионального объединения сформируют комиссию, которая станет отслеживать ситуацию с охраной культурного наследия столицы. Основу комиссии составляет инициативная группа из трех-четырех человек, которые при необходимости будут привлекать к рассмотрению того или иного вопроса других архитекторов. В столице продолжает действовать программа привлечения частных капиталов к сохранению и восстановлению исторических зданий. Инвестор может отреставрировать какой-либо особняк или другое здание, признанное памятником архитектуры, а взамен получить право льготной аренды по программе "один рубль за квадратный метр" на срок до 49 лет. К примеру, в феврале на аукцион по этой программе был выставлен главный дом усадьбы купцов Матвеевых, которые владели суконными и красильными фабриками в Московской губернии, а также металлургическими заводами в Оренбургской области. А в конце прошлого года на тех же условиях инвестор получил для реставрации усадьбу капрала Сытина, жилой дом Э.А. Беренса и флигель усадьбы Рахмановых.



Заслуженный архитектор России Зоя Харитонова считает, что охранять нужно целые архитектурные ансамбли советской эпохи. "Советская архитектура интересна не только домами и общественными зданиями, но и планировкой кварталов, районов. Тогда этому уделялось огромное внимание. Например, юго-запад столицы застраивался в 1970-х, и жилые кварталы были грамотно организованы. Там были уютные тихие дворы, скверы, фонтаны, озеленение. Это хорошее напоминание о том, как нужно строить, чтобы людям было удобно. И это нужно охранять", – подчеркнула она.

Директор национального центра опеки наследия Сергей Конев отмечает, что лучше всего реставраторов мотивируют деньги либо налоговые льготы. "В мировой практике давно отработаны способы привлечения частных капиталов к охране культурного наследия. Если компания берет на себя обязательства по реставрации какого-либо здания, то государство в замен либо восполняет часть затраченных средств, либо дает налоговые преференции. Кроме того, реставраторов может привлечь целевой грант", – заключил собеседник m24.ru.

Всего за последние пять лет в столице было отреставрировано 614 памятников архитектуры, а также более четырех тысяч фасадов зданий. Число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в два раза. В этом году планируется провести реставрацию еще 377 памятников. Москва намерена выделить субсидии на возрождение 14 монастырей, церквей и храмов. За последние годы реставрационные работы проводились в 60 храмах.

Для защиты памятников архитектуры от вандальных действий, столичные депутаты предлагают увеличить штраф за нанесение надписей на дороги, тротуары и фасады зданий. Парламентарии считают, что существующие суммы штрафа можно увеличить до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 150 тысяч рублей для юридических. А федеральные власти рассматривают возможность ограничения продажи краски в баллончиках. В частности, предлагается не продавать их несовершеннолетним.