Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля 2015, 14:42

Культура

Завершена реконструкция Малой сцены Театра Вахтангова

Фото: ТАСС/Роман Денисов

Строительные работы по реконструкции Малой сцены Театра Вахтангова полностью завершены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Строительство осуществлялось в рамках инвестиционного проекта по созданию многофункционального комплекса. По завершении Малая сцена и часть помещений будут переданы в эксплуатацию театру", – сообщил Хуснуллин.

По его словам, новый сезон труппа уже сможет начать на отреставрированной площадке, которая располагается в непосредственной близости от здания основного театра на Арбате.

Зрительный зал Малой сцены рассчитан на 250 мест. В нем будет сцена-трансформер, которая сможет меняться в зависимости от задумок постановщика. Также есть вспомогательные и складские помещения для хранения реквизита театра и актерские гримерки.

Спектакль "Последние луны". Театр имени Вахтангова

Ссылки по теме


Стилистически новый корпус выдержан в той же манере, что и основное здание театра. Перед авторами проекта стояла непростая задача воссоздать исторические фасады зданий на Арбате в том виде, в котором они существовали в начале XX века.

У Малой сцены будет отдельный вход, но попасть сюда можно будет и через внутреннее театральное сообщение.

Генеральным заказчиком и инвестором проекта выступает ЗАО "Траст-Ойл", выполняющий строительство в два этапа. В рамках первого из них увеличивается площадь зданий театра Вахтангова в Большом Николопесковском переулке и реконструируются существующие строения на Арбате, владения 39–41.

В ходе второго этапа возводится торгово-деловой комплекс, а затем две тысячи квадратных метров передаются во владение театру. Оставшиеся площади "Траст-Ойл" оформляет в свою собственность. Всего в рамках проекта должно было появиться около 27 тысяч квадратных метров новых помещений.

реставрация проекты Арбат культурное наследие театр имени Евгения Вахтангова Марат Хуснуллин строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика