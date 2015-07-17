Завершена реконструкция Малой сцены Театра Вахтангова

Фото: ТАСС/Роман Денисов

Строительные работы по реконструкции Малой сцены Театра Вахтангова полностью завершены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Строительство осуществлялось в рамках инвестиционного проекта по созданию многофункционального комплекса. По завершении Малая сцена и часть помещений будут переданы в эксплуатацию театру", – сообщил Хуснуллин.

По его словам, новый сезон труппа уже сможет начать на отреставрированной площадке, которая располагается в непосредственной близости от здания основного театра на Арбате.

Зрительный зал Малой сцены рассчитан на 250 мест. В нем будет сцена-трансформер, которая сможет меняться в зависимости от задумок постановщика. Также есть вспомогательные и складские помещения для хранения реквизита театра и актерские гримерки.

Спектакль "Последние луны". Театр имени Вахтангова

Стилистически новый корпус выдержан в той же манере, что и основное здание театра. Перед авторами проекта стояла непростая задача воссоздать исторические фасады зданий на Арбате в том виде, в котором они существовали в начале XX века.

У Малой сцены будет отдельный вход, но попасть сюда можно будет и через внутреннее театральное сообщение.