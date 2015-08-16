В Донском монастыре началась реставрация Михайловского собора

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Михайловском соборе Донского монастыря Москвы начались реставрационные работы. Об этом сообщается на сайте обители.

В ходе реставрации планируется воссоздать по историческим чертежам несущие конструкции главного храмового иконостаса и его декоративного оформления. При этом находящиеся в храме киоты будут приспособлены под существующие и отреставрированные иконы XIX века. Также в ходе работ восстановят главный входной проем по северной стене храма и укрепят фундаменты.

В настоящее время в соборе производится очистка стен храма и замена старой кровли.

Храм Архангела Михаила был построен в 1806-1809 годах как храм-усыпальница семейства Голицыных на средства Анны Голицыной, урожденной баронессы Строгановой.

Он возведен в классических формах московского ампира. Апсида восточного фасада по высоте и ширине равна храму, что порождает ассоциации с мавзолеями-ротондами, которые во множестве возводили в родовых усадьбах в конце XVIII века. Главный вход в храм был отмечен торжественным портиком.

Внутреннее убранство храма не сохранилось. С 1930-х годов в нем находились скульптурные надгробия из различных храмов и монастырей, а также из подмосковных усадеб. Долгие годы в соборе располагался отдел мемориальной пластики и скульптуры Государственного научно-исследовательского музея архитектуры.