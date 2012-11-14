На ремонт "дома с кариатидами" в ЦАО потратят 35 миллионов рублей

"Дом с кариатидами" восстановят из руин

Арендатор "дома с кариатидами", расположенного в центре Москвы, может потратить до 35 миллионов рублей на историческую реставрацию здания.

Как сообщает РИА Новости, объемы реставрации составят примерно 500-600 кубических метров при площади здания в 145,8 квадратных метров.

Ранее движение "Архнадзор" внесло здание в список самых запущенных исторических зданий центра Москвы. По словам архитектора проекта реставрации Леонида Островского, на обычную реставрацию здания потребовалось бы в три раза меньше средств.

"Дом с кариатидами" в Печатниковом переулке был куплен разбогатевшим крестьянином Петром Сысоевым и украшен в 1896 году лепниной, кариатидами и инициалами владельца. Столичные власти выставили здание на аукцион по программе "один метр-один рубль", при этом арендатор обязуется полностью его восстановить.

Победитель аукциона на право аренды заплатил 10 миллионов рублей, в то время как стартовая цена была в девять раз меньше.