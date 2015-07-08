Реставрация высотки на Котельнической набережной начнется в августе

Фото: m24.ru

Власти согласовали проект первой реставрации сталинской высотки на Котельнической набережной. Работы начнутся уже в августе и продлятся полтора-два года, сообщил журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Будут отреставрированы фасады, скульптуры и зона интерьеров. Элементы живописи будут законсервированы, чтобы не разрушались", – приводит слова Емельянова корреспондент m24.ru.

Глава Мосгорнаследия уточнил, что реставрационные работы начнутся в августе и продлятся полтора-два года.

"Москва в цифрах": Сталинские высотки

Напомним, за все время эксплуатации в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. В этом году планируется отремонтировать лицевую часть стены высотки, а уже в 2016 году – дворовую. Реставрация будет проводиться локальными участками, что позволит отремонтировать здание без расселения жильцов.

Как отмечают в департаменте культурного наследия, сейчас даже визуально заметно, что отдельные элементы дома требуют серьезных реставрационных работ. Видны трещины и частичное разрушение облицовки здания, в плохом состоянии находятся каменные и скульптурные барельефы на фасаде. Для определения наиболее эффективных методик реставрации высотки будут проведены дополнительные научные исследования, которые продлятся до сентября.

Дом на Котельнической набережной строился в 1938-1940 и 1948-1952 годы. Центральный объем насчитывает 26 этажей. В здании находятся 700 квартир, магазины, почтовое отделение, кинотеатр "Иллюзион", музей-квартира балерины Галины Улановой.