Демонтаж Шуховской башни равносилен ее уничтожению - Минкультуры

Министерство культуры выступило против демонтажа Шуховской башни

Министерство культуры выступило против демонтажа Шуховской башни, сообщает телеканал "Москва 24".

В ведомстве считают, что снос исторического сооружения равносилен его уничтожению, а перенос башни допустим только в исключительном случае. Например, когда его сохранение на историческом месте невозможно. Разобрать конструкцию без потерь технически вряд ли удастся, добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что Шуховскую радиобашню планируют демонтировать, реконструировать и перенести на другое место. Куда именно, определят на общественных слушаниях. Рассматриваются три варианта: ВВЦ, парк Горького и Калужская площадь. Пока проект реконструкции в окончательном варианте не представлен.

При этом Шуховская радиобашня не будет вещать, но останется объектом культурного наследия. Башня перейдет в собственность правительства Москвы.

Напомним, передать башню на Шаболовке в собственность города решили специалисты Министерства связи и массовых коммуникаций. Шуховская башня использовалась для радиотрансляций с 1922 года, а с 1939-го начала телевещание. После возведения Останкинской башни Шуховская прекратила вещание. С момента постройки башню ни разу не ремонтировали. По оценке специалистов, уже через пять лет сделать это будет невозможно, а сейчас существует опасность обрушения 148-метровой башни.