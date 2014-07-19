Воздушно-космические силы появятся в России в 2016 году

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В 2016 году в России будут созданы воздушно-космические силы, передает МИА "Россия сегодня".

Как сказал главнокомандующий Военно-воздушными силами России генерал-лейтенант Виктор Бондарев, реорганизация начнется 1 января.

Также главком добавил, что военно-транспортная авиация может вернуть себе функции оперативно-стратегического объединения (формирование, состоящее из нескольких оперативных объединений, отдельных соединений и частей различных видов вооруженных сил, родов войск, специальных войск и служб, например, флот).

Отметим, что настоящее время в России существуют войска воздушно-космической обороны - объединение сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в космосе и из космоса, с воинскими формированиями, решающими задачи противовоздушной обороны.