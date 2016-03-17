Расписание электричек на участке Москва – Тверь изменится с 28 по 31 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание электричек на участке Москва – Тверь Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 28 по 31 марта из-за строительных работ, сообщает пресс-служба ОЖД.

В эти дни не будут курсировать пять поездов следованием из Москвы в Тверь и пять поездов из Твери в Москву. Также изменится маршрут следования двух поездов, по одному в каждом направлении.

Изменения введут в связи со строительством путепроводов в районе остановочного пункта Фирсановская и станции Угловка. Продолжатся работы по переключению систем сигнализации, централизации и блокировки на новые устройства на станции Химки.

Кроме того, рабочие реконструируют контактную сети на участке от станции Крюково до станции Москва-Пассажирская.

Напомним, C 20 марта по 30 июня на реконструкцию закрывается остановочный пункт Яуза Ярославского направления.

В ходе строительных работ заменят все несущие конструкции, от которых зависит безопасность пассажиров: это фундаменты и плиты перекрытия платформ, а также асфальтобетонное покрытие. Для слабовидящих групп населения нанесут полосы безопасности из тактильной плитки. Также установят светодиодное освещение нового поколения и заменят урны и лавочки.