На Бескудниковском бульваре каждый день грязно из-за ремонтных работ

Фото: читатель М24 Тимур

На пересечении улицы 800-летия Москвы и Бескудниковского бульвара ведутся ремонтные работы. Из-за этого каждый день на улице толстый слой грязи.

Как сообщил читатель M24.RU, у компании, которая выполняет работы у угла дома №4 корпус 1 по улице 800-летия Москвы, отсутствуют моющие установки. Как следствие, никто не убирает за собой последствия ремонтных работ, что доставляет неудобства жителям.

