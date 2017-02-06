Почти две трети истребителей ВМС США не могут подняться в воздух из-за неполадок

Фото: Zuma/Mcs3 Kenneth Rodriguez Santiago

Почти две трети истребителей ВМС США не могут подняться в воздух из-за технических неисправностей, сообщают "Дни.ру".

По данным еженедельника Defence News, истребители F/A-18F Hornet и Super Hornet – основа ударной мощи американских ВМС, – нуждаются в ремонте или ожидают поставок запасных частей.

В целом, как отмечает издание, вследствие длительного недофинансирования, более половины самолетов ВМС оказались прикованными к земле, и средств на их своевременный ремонт и поддержание в рабочем состоянии катастрофически не хватает.