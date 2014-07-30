Театр "Современник" признали объектом культурного наследия

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Здание театра "Современник", расположенное на Чистопрудном бульваре, признано вновь выявленным объектом культурного наследия. Об этом изданию М24.ru сообщили в пресс-службе департамента культуры. Из-за изменений статуса здания пришлось сдвинуть сроки капитального ремонта, который должен был начаться в театре 1 августа.

По данным департамента, изменение сроков ремонта вызвано необходимостью корректировки проекта. Статус объекта культурного наследия потребовал новых согласований, ведь теперь театр ожидает уже не просто ремонта, а "проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под современную театральную деятельность".

Как уже сообщало издание М24.ru, 31 июля в театре планировалось провести сбор труппы, посвященный завершению 58-го сезона, после чего старое здание собирались закрыть на полтора года. На собрании членам труппы обещали презентовать макет обновленного здания. Однако в среду пресс-служба сообщила об отмене традиционного сбора труппы и о том, что ремонтные работы откладываются на небольшой срок по техническим причинам.

Уже с февраля часть спектаклей "Современника" проходят во Дворце на Яузе, который специально снят для театра на время ремонтных работ. Департамент культуры рассчитывает, что с нового сезона "Современник" будет полностью работать на Яузе.