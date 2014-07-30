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Культурное наследие

30 июля 2014, 17:26

Театр "Современник" признали объектом культурного наследия

ремонт Современник культурное наследие

Фото: ИТАР-ТАСС

Здание театра "Современник", расположенное на Чистопрудном бульваре, признано вновь выявленным объектом культурного наследия. Об этом изданию М24.ru сообщили в пресс-службе департамента культуры. Из-за изменений статуса здания пришлось сдвинуть сроки капитального ремонта, который должен был начаться в театре 1 августа.

По данным департамента, изменение сроков ремонта вызвано необходимостью корректировки проекта. Статус объекта культурного наследия потребовал новых согласований, ведь теперь театр ожидает уже не просто ремонта, а "проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под современную театральную деятельность".

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Как уже сообщало издание М24.ru, 31 июля в театре планировалось провести сбор труппы, посвященный завершению 58-го сезона, после чего старое здание собирались закрыть на полтора года. На собрании членам труппы обещали презентовать макет обновленного здания. Однако в среду пресс-служба сообщила об отмене традиционного сбора труппы и о том, что ремонтные работы откладываются на небольшой срок по техническим причинам.

Уже с февраля часть спектаклей "Современника" проходят во Дворце на Яузе, который специально снят для театра на время ремонтных работ. Департамент культуры рассчитывает, что с нового сезона "Современник" будет полностью работать на Яузе.

Театр "Современник"

Театр "Современник" был основан в 1956 году. До 1961 года спектакли проходили на сценах домов культуры и в филиале МХАТа, позже труппе передали здание Московского театра эстрады на площади Маяковского, а в 1974 году "Современник" переехал в помещение бывшего кинотеатра "Колизей", построенное архитектором Романом Клейном в стиле неоклассицизма. Адрес здания: дом 19 на Чистопрудном бульваре.

Другая сцена театра располагается на том же Чистопрудном бульваре, в доме 17. Кроме того, с начала 2014 года спектакли "Современника" идут также на сцене ТКЗ "Дворец на Яузе".

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