28 октября 2013, 15:19

Город

Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отремонтируют

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия одобрила план ремонта Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Так как центр расположен в границах охраняемых зон культурных объектов, а также в составе природных и озелененных территорий, то капитальный ремонт будет производиться только на территории существующих зданий.

Ремонтные работы будут вестись по адресу Ленинский проспект, дом 8, корпус 7, строение 4; корпус 9, строение 1; корпус 15 строение 3.

ремонт Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева комиссии социальные объекты строительство и реконструкция

